A2 UFFICIALE – Silvia Colognesi rimane a La Spezia

La Cestistica Spezzina conferma Silvia Colognesi in canotta bianconera. Il sodalizio tra la pivot e la società ligure prosegue dopo due stagioni assieme.

“Sono arrivata alla terza stagione di fila in maglia Cestistica, e già questa è la dimostrazione che ho trovato un ambiente in cui mi trovo molto bene. In questi due anni sono cresciuta tanto sotto la guida di Marco e credo che sia giusto continuare un percorso già iniziato per ampliare sempre di più il mio bagaglio tecnico. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione, dare il massimo per arrivare il più in alto possibile e toglierci qualche soddisfazione!”

Silvia ha chiuso la scorsa stagione con 10,9 punti di media per gara, 9,3 rimbalzi, 2,1 palle recuperate e 15,2 di valutazione, tirando col 47% da dentro l’area e col 75% dalla lunetta: numeri da giocatrice di elevata caratura per la categoria, a dimostrazione del grande lavoro svolto e dei miglioramenti giunti in questi anni.

Crediti fotografici: Roberto Liberi

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina