Dopo l’annuncio della conferma del capitano Diletta Nerini, Nico Basket

annuncia che il rapporto con Simona Giglio Tos proseguirà anche nella

prossima stagione di serie A2.

Come l’anno passato, Simona sarà chiamata a donare estro,

imprevedibilità ed esperienza ad una formazione che il Presidente

Massimo Nerini ed il Direttore Generale Ennio Zazzaroni stanno

ringiovanendo ulteriormente.

Così afferma il playmaker-guardia di origini piemontesi:

“Prima di tutto ci tengo a ringraziare la società per la fiducia che ha

rinnovato nei miei confronti. Per me giocare nella Nico Basket è

come far parte di una grande famiglia e sto lavorando per fare

ancora meglio della stagione che si è appena conclusa. Mi auguro

che la prossima stagione sia positiva e da parte mia farò di tutto

per togliermi delle soddisfazioni assieme a tutte le compagne.”

Uff stampa Nico basket