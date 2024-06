A2 UFFICIALE – Simone Righi nuovo coach di Roseto

Le Panthers Roseto sono liete di comunicare di aver raggiunto un accordo con Simone Righi che, a partire da oggi, è il nuovo coach della prima squadra.

Originario di Voghera, provincia di Pavia, classe 1991, dopo un breve percorso da giocatore Righi ha scelto d’intraprendere la carriera da allenatore. La prima esperienza è stata subito vincente: nel 2015/16 a Broni ha affiancato coach Sacchi in qualità di assistente, in una stagione che si è conclusa con 37 vittorie su 37 partite, la promozione in Serie A1 e la conquista della Coppa Italia di categoria.

Successivamente è stato a Cernusco sul Naviglio, dove ha guidato vari gruppi giovanili d’Eccellenza, oltre a cimentarsi come assistente nella prima squadra maschile militante in C Gold. Nel 2019/20 è tornato a Broni, questa volta accanto ad Alessandro Fontana. Al termine della stagione il club lombardo gli ha affidato la guida del settore giovanile, ottenendo traguardi prestigiosi con le formazioni U17 e U19. In seguito, è tornato nuovamente in prima squadra per assistere il tandem Magagnoli-Andreoli. Nell’ultimo anno e mezzo è stato il coach del San Salvatore Selargius in Serie A2 e con il club sardo ha raggiunto risultati molto positivi, raggiungendo i playoff e dimostrando di saper far crescere soprattutto le giocatrici più giovani esprimendo un bel gioco sul parquet.

“Siamo felici di aver raggiunto questo accordo con coach Righi – ha dichiarato il presidente Gianpaolo Pigliacampo – Dopo due anni d’esperienza le Panthers devono avere stabilità guardando sempre al futuro. Vogliamo consolidarci in un campionato importante come la Serie A2 e coach Righi è la naturale evoluzione di un percorso che punta a valorizzare le giovani creando, allo stesso tempo, il giusto mix con giocatrici più esperte”.

Ufficio Comunicazione Panthers Roseto