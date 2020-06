A2 UFFICIALE – Sofia Dell’Olio è una nuova giocatrice de La Bottega del Tartufo Umbertide

La Pallacanestro Femminile Umbertide comunica che Sofia Dell’Olio farà parte del roster della prima squadra per la prossima stagione di serie A2. La cestista nativa di Senigallia proviene dal Faenza Basket Project Girls, dove ha militato nell’ultima stagione in A2. Sofia è una pivot di 188 cm, classe 1998, cresciuta tra le fila dell’Olimpia Pesaro e del Basket Girls Ancona, dove ha giocato sia in A2 che in B. Sofia è sorella di Veronica Dell’Olio, in passato alla PFU in A1 ed ora in forza all’Alpo Villafranca di Verona, nel girone nord della serie A2.

Queste le prime parole di Sofia da neo-cestista bianco-azzurra:”Ho scelto Umbertide perché so che è un’ottima società che lavora tanto e bene. Essendo una squadra giovane sicuramente non manca la voglia di lavorare insieme e di vincere. Sono grata di questa grande opportunità che mi è stata data”.

Uff.Stampa PF Umbertide