A2 UFFICIALE – Sofia Marangoni rimane a Castelnuovo Scrivia

Dopo l’ufficializzazione del nuovo capo allenatore Orazio Cutugno, la società castelnovese sta lavorando alacremente per la costruzione del roster per la stagione 2023-2024; in questa ottica, oltre alle numerose trattative intavolate, alcune delle quali in dirittura di arrivo, vanno viste anche le riconferme di alcune delle giocatrici che facevano parte della rosa del Bcc nella passata stagione. Siamo pertanto felicissimi di annunciare che Sofia Marangoni vestirà anche nel prossimo campionato la nostra casacca.

UFF.STAMPA BC CASTELNUOVO