A2 UFFICIALE – Sofia Vespignani confermata a Treviso

Terzo fondamentale tassello per la futura NPT Treviso. La società trevigiana ha il piacere di ufficializzare la conferma in maglia orange di Sofia Vespignani.

Classe 1996, Vespignani sarà alla sua terza stagione con la maglia trevigiana, cui ha contributo a tutti i risultati delle due incredibili stagioni che hanno portato Treviso prima ai playoff e poi, nell’ultimo campionato, a raggiungere una storica semifinale.

Play puro, Vespignani è tra le migliori interpreti del ruolo in questa categoria e vanta una grande esperienza, avendo già disputato 11 campionati di serie A2, a cui si aggiunge anche l’annata in serie A1. In carriera ha vestito le canotte di Alpo, San Giovanni Valdarno con cui ha vinto il campionato di A2, Vigarano in A1, Cervia e Castel San Pietro.

Nell’ultima stagione ha disputato 30 gare, realizzando 250 punti, con un ottimo 74 per cento dalla lunetta, a cui si sommano anche 114 rimbalzi e 102 assist: numeri che da soli riassumono il suo impegno per tutto il campo e il suo ruolo fondamentale all’interno della squadra.

“Sofia quest’anno sará l’atleta nel nostro roster di più lunga militanza con la maglia di Treviso, essendo alla terza stagione, ma anche con più stagioni tra Serie A2 e A1 – dice Alberto Matassini, allenatore di NPT – È il nostro metronomo, ma aldilá del ruolo tecnico, toccherà a lei, come ad Eva, tramandare la giusta mentalità al gruppo”

