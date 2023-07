A2 UFFICIALE – Sofia Vespignani rimane a Treviso

By

Una conferma che vale come un vero e proprio colpo di mercato: Sofia Vespignani sarà la regista della Nuova Pallacanestro Treviso anche nella prossima stagione.

Classe 1996, per Vespignani questa sarà la nona stagione in serie A2: giocatrice di talento, dotata di una grandissima velocità ed esplosività, ma soprattutto di una visione di gioco che la rende una delle migliori play della categoria.

Leader in campo e fuori, Vespignani è stata una delle chiavi della grande stagione di Treviso nel 2022/2023 giocando tutte le gare (28) lasciando sempre la propria griffe. Un’annata in crescendo chiusa con 8 punti di media a partita e 3 assist, ma soprattutto il dato di 4,3 rimbalzi a partita, che per un play di 170 centimetri vale quanto tanti canestri.

Una conferma dunque di spessore per Treviso che dopo Zagni e Moretti annuncia dunque un altro tassello importante del proprio roster, nell’intento di dare continuità al progetto tecnico dell’ultima stagione.

“La conferma di Vespignani è stata uno dei nostri punti fermi nell’allestimento del gruppo – spiega il presidente, Marika Possamai – L’anno scorso ha confermato in campo e fuori tutte le proprie qualità tecniche e umane, un binomio imprescindibile per il nostro progetto tecnico. Sofia è una giocatrice completa, che conosce molto bene la categoria, una regista di assoluta qualità a cui siamo contente di aver affidato le chiavi della nostra squadra”.

Ufficio Comunicazione NPT