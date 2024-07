A2 UFFICIALE – Solmec Rhodigium aggiunge al roster Emma Zuccon

La Solmec Rhodigium Basket comunica con grande orgoglio l’accordo raggiunto con la giocatrice Emma Zuccon. La giovane ala proviene dal settore giovanile della Umana Reyer Venezia, società che in questa stagione ha vinto il campionato di Serie A1. Zuccon farà parte del roster rodigino per la stagione 2024/25 di LBF Serie A2.

Emma Zuccon si aggiunge alle già molte giovanissime presenti nel roster agli ordini di coach Giulia Pegoraro. La giocatrice trevigiana ha passato la propria carriera giovanile Reyer Venezia, in quello che è uno dei migliori vivai di tutta Italia. Infatti, in questa stagione, Zuccon è stata protagonista del campionato Under 19, concluso alle finali nazionali contro Basket Roma.

Giulia Pegoraro, allenatrice Solmec Rhodigium Basket: “Emma è una giocatrice che abbiamo sfidato spesso in serie B le passate stagioni: una grande lottatrice e rimbalzista che entrerà a tutti gli effetti nel mondo senior. Qui potrà continuare il percorso di crescita in quello che è un campionato del tutto nuovo per lei. Sono molto felice che abbia scelto una società come la Rhodigium, significa che le giovani vedono in Rovigo un posto sano dove crescere cestisticamente”.

Emma Zuccon, ala Solmec Rhodigium Basket: “Dopo il bel percorso a livello giovanile e in Serie B sono curiosa di questa avventura in un campionato nuovo come la Serie A2 e sono contenta di poterlo fare a Rovigo. Ho imparato a conoscere questa realtà, così come l’allenatrice, nel corso delle ultime stagioni ed il cui progetto mi è sembrato fin da subito stimolante. Molte delle future compagne ho già avuto modo di incrociarle come avversarie: non vedo l’ora di scoprire come sarà indossare la stessa maglia e giocare per un obiettivo comune”

