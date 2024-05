A2 UFFICIALE – Solmec Rhodigium conferma Silvia Viviani

La Solmec Rhodigium Basket non poteva che ripartire dal proprio generale in campo con le conferme per quella che ormai sembra già l’imminente stagione di LBF Serie A2 2024/25. A seguito delle conferme della coppia di allenatori, la prima giocatrice rosso-blu che difenderà i colori Rhodigium anche in questa stagione è Silvia Viviani.

La playmaker classe 2001 comincia così la sua terza stagione nel capoluogo polesano, la seconda in A2 con la maglia della Rhodigium. Dopo aver completato il suo percorso giovanile tra le fila del Famila Basket Schio, Viviani ha cominciato la sua carriera in Serie A2 con Basket Sarcedo. Sempre nel vicentino, la playmaker ha passato due stagioni prima di passare al Sanga Milano per il 2021/22. Da lì, la decisione di fare un passo indietro in Serie B a Rovigo, tornando in A2 in questa stagione, per la prima volta da vera protagonista. Silvia Viviani ha preso in mano le chiavi dell’attacco diretto da coach Giulia Pegoraro, totalizzando 9.7 punti, 4.5 rimbalzi e 2.6 assist di media a partita, con un exploit da 22 punti nella vittoria contro Alperia Basket Club Bolzano della 13ª giornata.

Un’emozionata Silvia Viviani commenta così il rinnovo con la Solmec Rhodigium Basket: “Sono veramente entusiasta del risultato ottenuto nella stagione appena terminata: è stato un anno pieno di difficoltà ma che siamo state in grado di superare nei momenti decisivi delle ultime partite! Rovigo per me è diventata Casa e le persone con cui ho avuto a che fare sono parte di una grande famiglia che nel corso di questi anni non mi ha mai fatto mancare nulla! Continuare il mio percorso qui è una grande occasione di crescita cestistica, ma soprattutto umana. Sono estremamente felice per l’opportunità che la società mi sta dando”.

Giulia Pegoraro, allenatrice Solmec Rhodigium Basket: “Silvia è un tassello fondamentale dal quale ripartire. In questi due anni a Rovigo, Viviani è cresciuta molto a livello di gestione della squadra e di playmaking, il che mi rende molto orgogliosa. Credo che oggi possa competere con i migliori playmaker della A2. Nell’ultima stagione Silvia è cresciuta molto anche a livello di leadership sia in campo che nello spogliatoio, per questo era fondamentale ripartire dalla sua riconferma. Giocatrici come lei, con il suo carattere e la sua abnegazione in palestra sono d’esempio per le compagne di squadra e per tutto il settore giovanile della Rhodigium”.

Ufficio Stampa Rhodigium Basket