Dopo aver preso il timone della squadra nella seconda metà della scorsa stagione, Stefano Purrone (classe 1991) sarà ufficialmente il capo allenatore della formazione di Serie A2 e direttore tecnico generale a partire dalla stagione entrante.

Per Stefano si tratta di un ritorno a pieno titolo “a casa”: già primo assistente negli anni di ascesa fino alla Serie A2 al fianco prima di coach Morelli e poi di coach Botticelli, per l’allenatore mantovano si sono susseguite altre importanti esperienze professionali come la panchina degli Stings Pallacanestro Mantovana in Serie A2, in cui ha ricoperto il ruolo di secondo assistente per 3 anni fino alla stagione appena conclusasi; inoltre, è stato in cabina di regina per la direzione tecnica della Stings Academy in Serie C Gold a Sustinente. In aggiunta, a coach Purrone non manca l’esperienza nel settore giovanile e minibasket, ambiti in cui ha rivestito ancora una volta il ruolo di allenatore e coordinatore tecnico.

La conferma e innesto come direttore tecnico generale e della Serie A2 di MantovAgricoltura è sinonimo di contentezza e continuità per Stefano, ma anche un’importante responsabilità: “Sono molto contento di dare continuità a ciò che era iniziato nella stagione scorsa. Essere l’allenatore della squadra del paese in cui sono conosciuto è sia a livello umano che a livello cestistico una fonte di orgoglio importante: è la società in cui ho iniziato prima a giocare e poi ad allenare, è veramente casa mia. Dopo i tre anni passati nell’ambiente della Serie A2 maschile con l’esperienza insieme agli Stings, mi sento pronto ad affrontare questa nuova avventura. Ringrazio la società per l’occasione che mi sta dando e la fiducia.”

Coach Purrone non nasconde le aspettative per la prossima stagione dando già uno sguardo verso il futuro: “La mia aspettativa sarebbe quella di cercare di fare il miglior risultato possibile per raggiungere i playoff e cercheremo di costruire una squadra che possa essere in grado di approdare a questo traguardo con il miglior piazzamento possibile.”

Non solo prima squadra, ma anche una capillare attenzione a tutto il movimento cestistico femminile a partire dal settore giovanile biancorosso alla ricerca di nuovi slanci per il futuro prossimo sostenuto dal suo assistant coach: “Iniziare questa stagione da capo allenatore in una realtà che vuole fare bene e consolidarsi diventando punto di riferimento, specialmente per il basket femminile, nel territorio mantovano è ancora più stimolante per me: lo dimostra il fatto che all’interno dello staff sia stata inserita una figura come quella di Lorenzo Logallo, coach che conosce molto bene il campionato femminile e proveniente da esperienze importanti. Insieme ci prenderemo cura del settore giovanile.”

Dunque, le incombenze non saranno solamente limitate alla Serie A2, ma per Stefano saranno da dirigere con uno speciale occhio di riguardo anche i settori giovanili, il minibasket ed i vari progetti scuola: “Il ruolo di responsabile tecnico non è limitato alla prima squadra, ma a tutto tondo a partire dal minibasket fino al settore giovanile. Proprio in questo settore, insieme a Lorenzo, proveremo a metterci obiettivi a breve e lungo termine cercando di andare ad esaltare il territorio mantovano. Per quanto riguarda invece la parte del minibasket cercheremo di ricominciare, se sarà possibile, i progetti scuola per portare e riportare i bambini alla pratica sportiva, che sono stati bloccati a casa per quasi due anni a causa della pandemia.”

A Stefano, a nome della società, va un grandissimo in bocca al lupo per la sua avventura in biancorosso in procinto di riprendere

Uff.Stampa Basket 2000 San Giorgio