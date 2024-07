A2 UFFICIALE – Stella Tarkovicova firma per la Velcofin Interlocks Vicenza

Altro importante colpo per la Velcofin Interlocks Vicenza: la squadra biancorossa ha infatti messo sotto contratto Stella Tarkovicova, ala classe 1999, di nazionalità slovacca, l’anno scorso in forza alla Dimensione Bagno Carugate. Con l’acquisto del’ex biancoazzurra, già compagna dell’altra neo-arrivata, Ilaria Nespoli, la sessione di mercato della squadra berica si è quasi conclusa: manca solo l’annuncio di alcune conferme del roster della passata stagione, quindi il gruppo potrà iniziare a proiettarsi verso l’inizio della preparazione, previsto per fine agosto.

Tarkovicova è una giocatrice che aggiunge esperienza importante al roster della Velcofin: dopo gli inizi in patria nello Slovan Bratislava, ha giocato per quattro anni in Repubblica Ceca tra Valosun Brno e SBS Ostrava, prima di tentare l’esperienza in Germania, con la maglia delle Panthers Osnabrueck. Lo scorso aprile l’arrivo in Italia, con la maglia della Dimensione Bagno Carugate, casacca con cui ha affrontato proprio Vicenza nella seconda e decisiva serie play-out. Nel mezzo, anche alcune esperienze con la nazionale slovacca, sia di 3vs3 che maggiore.

Nelle sette partite giocate con la maglia di Carugate, Tarkovicova si è messa in luce come una giocatrice con punti nelle mani, capace di segnare sia dentro l’arco che da fuori, e dotata di innate capacità a rimbalzo, con medie di 10 punti e 5 rimbalzi accumulate in un contesto in cui ha avuto pochissimo tempo a disposizione per ambientarsi. 182 centimetri di altezza, l’ala slovacca saprà sicuramente dare un contributo fondamentale alla causa vicentina, in entrambe le metà campo.

In attesa quindi degli ultimi annunci riguardo la composizione del roster, benvenuta Stella!

uff.stampa Velcofin Vicenza