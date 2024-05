A2 UFFICIALE – Susanna Toffali resta al Sanga Milano

Il Sanga Milano si proietta nella stagione 2024/2025 e lo fa con una conferma importante: Susanna Toffali rimarrà in Orange. Un segno di continuità pur nel totale rinnovo di roster e struttura. Quella dell’Agent Zero del Sanga, sarà l’ottava stagione all’ombra della Madonnina dopo aver già collezionato 188 presenze con 2318 punti in gare ufficiali.

Toffali, che sarà il capitano della squadra a partire dalla prossima stagione, avrà il compito di aiutare il nuovo gruppo a rinnovare gli straordinari risultati ottenuti dal club orange negli ultimi anni, fatti di una finale di Coppa Italia di A2, una finale playoff oltre, ovviamente, alla storica promozione in A1 dello scorso anno. Una conferma, quella di Toffali, molto gradita da tutto il mondo Orange, che da anni vede nella sua “numero 0” un riferimento fondamentale.

” Io e il Sanga ci siamo presi a braccetto poco più che maggiorenni e siamo cresciuti insieme stagione dopo stagione”, dichiara Toffali che poi aggiunge: “Otto anni qui sono sicuramente sinonimo di un’infinità di emozioni vissute sempre al massimo: dalla gioia per la promozione alle lacrime per un campionato non concluso come ci auspicavamo. La scelta di restare a Milano è dettata dalla voglia di rivalsa, ma anche e soprattutto dalla fiducia nei miei confronti che percepisco da parte della società. Il mondo Orange per me è casa. Qui ho trovato una seconda famiglia, che mi supporta (e sopporta) in ogni momento “no” e gioisce insieme alla squadra per ogni piccolo o grande traguardo. Sono entusiasta del progetto di rinnovamento della squadra e delle idee di gioco del prossimo anno. L’obiettivo è quello di riuscire a capire subito i punti di forza di questo nuovo gruppo per esprimere la miglior pallacanestro possibile sin da inizio stagione. Non vedo l’ora di cominciare!” ha concluso il neo capitano del Sanga.–

Matteo Liberti