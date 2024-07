La Cestistica firma Tabara Mbaye per la stagione 2024/25. Tabara è giovanissima, classe 2007, senegalese di nascita ed è un’ala/pivot di 1,87m. L’atleta è reduce dall’esperienza con l’Oxygen Roma Basket, con cui ha a referto tre presenze in campo nella Techfind serie A1, seppur per qualche minuto. Mbaye in estate ha disputato il campionato 3×3 della Techfind serie A1 proprio con Roma arrivando alla semifinale, sconfitta dall’O.ME.P.S. Battipaglia.

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina