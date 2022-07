A2 UFFICIALE – Tea Peric rinforza Firenze

Il secondo colpo di mercato della Pallacanestro Femminile Firenze é π“πžπš 𝐏𝐞𝐫𝐒𝐜!

Nata a Mostar (Bosnia-Erzegovina) nel 1999, ha cominciato a giocare a 10 anni nella sua cittaΜ€ natale. Nel 2016 si trasferisce a Sarajevo e successivamente a Spalato in serie A1. Nel 2019 arriva la sua prima esperienza italiana alla VelcoFin Vicenza, in serie A2, dove registra 9.2 punti, 7.9 rimbalzi e 1.4 stoppate di media a partita. Dopo una breve parentesi in Germania, ad Hannover (serie A1), ritorna in Italia nel 2021 vestendo la maglia della Jolly Acli Livorno (serie A2) dove totalizza 10.4 punti, 10.0 rimbalzi , 1.6 assist e 2.6 stoppate di media a partita. Infine nella scorsa stagione in serie B, sempre nella cittaΜ€ toscana, ha totalizzato 9 punti di media.

Ecco le sue prime parole:

“Sono veramente entusiasta di entrare a far parte di questo gruppo. Conosco molto bene questa lega e queste squadre e sono felice di far parte di un team con un grande obiettivo. Spero che riusciremo a soddisfare tutte le aspettative per la prossima stagione.

Posso dire che questo eΜ€ un buon gruppo di lavoro e non vedo l’ora di incontrare l’intera squadra per metterci a lavoro e cercare di raggiungere i nostri obiettivi insieme.”

Uff.Stampa PF Firenze