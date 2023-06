A2 UFFICIALE – Templari confermata a La Spezia

Cestistica Spezzina ed Elisa Templari ancora insieme. La società ligure comunica con soddisfazione la continuazione del rapporto sportivo con il capitano, alla settima stagione consecutiva in maglia bianconera. L’anno scorso Templari ha chiuso il campionato con 11,8 punti di media in 28,5 minuti d’impiego su 30 presenze, senza saltare una partita, tirando col 42% da 2, 32% da 3 e 78% ai liberi.

“Quando si riparte con un nuovo ciclo – afferma Elisa – ci sono sicuramente nuovi stimoli, ma non possiamo dimenticare gli ottimi ultimi due anni che ci siamo lasciati alle spalle. Adesso si ripartirà da capo, guarderemo avanti verso un nuovo percorso che speriamo possa essere positivo come quello appena terminato. Per quanto mi riguarda, ogni stagione è come se fosse in realtà la prima, nel senso di buttarsi a capofitto in palestra con tantissima voglia di lavorare e migliorarsi, nonostante ormai qui mi senta praticamente a casa e in un ambiente in cui la fiducia è reciproca. Sono carica per il nuovo anno, non vedo l’ora di iniziare, come sempre d’altronde”.

Crediti fotografici: Roberto Liberi

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina