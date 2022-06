A2 UFFICIALE – Templari e La Spezia rinnovano

By



La Cestistica Spezzina comunica con grande soddisfazione la conferma in maglia bianconera di Elisa Templari. Elisa, al suo sesto anno consecutivo in Liguria, vestirà i panni del capitano anche nella stagione 2022-23. Anche a lei va un caloroso augurio di buon lavoro. Ecco le sue parole:

“Sono molto felice ed orgogliosa di poter continuare questo percorso con un gruppo che lo scorso anno ha fatto un grandissimo lavoro. Il fatto di voler provare a confermare la squadra penso sia abbastanza significativo perché vuol dire innanzitutto che l’ambiente è stimolante e permette di esprimersi al meglio, poi è stato anche facile creare un’intesa solida sia dentro che fuori dal campo. È chiaro che avendo raggiunto determinate consapevolezze durante la stagione precedente, il prossimo anno la nostra asticella dovrà alzarsi ulteriormente, gli obiettivi saranno di livello più alto. Abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque e questo, con grande umiltà, dovrà darci una maggiore spinta nel fare sempre meglio, ogni giorno qualcosina in più. Sono certa che tutte torneremo ad agosto cariche per ripartire subito forte. Ovviamente… non vedo l’ora!”

Ufficio Stampa Cestistica Spezzina