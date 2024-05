A2 UFFICIALE – Terza conferma per Trieste, confermata Sammartini

๐—š๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ถ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ. ๐—œ๐—น ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐˜†, ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐˜‚๐—ป๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ถ๐—น ๐—š๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐—ง๐—ฒ๐—ฎ๐—บ ๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐˜‚๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ, ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐˜‚๐—ฎ ๐—ณ๐—ถ๐—ฑ๐˜‚๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ #๐—™.

Era indubbiamente uno dei pezzi pregiati del mercato e ha attirato grande interesse e tante richieste, ancora piรน insistenti dopo la recentissima ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐—š๐—ฟ๐—ฒ๐—ฒ๐—ป ๐—ง๐—ฒ๐—ฎ๐—บ ๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐˜‚๐—ฟ๐—ฟ๐—ผ per il raduno e le amichevoli in Spagna di questa settimana; Giorgia Sammartini ha tuttavia deciso di rimanere fedele alla casacca rosanero e di ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ป๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ณ๐—ถ๐—ฑ๐˜‚๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ ๐—ฎ๐—น ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ ๐—™๐˜‚๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ฎ.



Nata e cresciuta in maglia #F, Sammartini sarร ancora il playmaker da cui passerร il gioco di Mura nella prossima stagioneโ€ฆun “colpo di mercato” per Futurosa, che fa tirare un bel sospiro di sollievo a tutti i tifosi.

Trovato e affinato ormai il suo ruolo in regia, fondamentale in fase realizzativa (oltre 12 di media), difensiva e a rimbalzo (oltre 7 a partita), la ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ฎ ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ โ€œ๐˜๐—ผ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒโ€ di Giorgia รจ stata finalmente riconosciuta anche in chiave azzurra, uno stimolo in piรน per impostare al meglio la nuova stagione e assumersi ancora maggiori responsabilitร alla guida delle #F.



Giorgia ci spiega la sua scelta, sia personale che tecnica, dal raduno azzurro di Roma.

โ€œ๐˜๐˜ฐ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘–๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘–๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘”๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘ ๐‘œ๐‘๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘Žฬ€ ๐‘’ โ„Ž๐‘œ ๐˜ด๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข ๐˜›๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆฬ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ช๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ขฬ€ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ขฬ€: ๐˜ง๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ด๐˜ต๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ช (๐˜ช๐˜ฏ ๐˜๐˜ฏ๐˜จ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ข โ€“ ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ณ) ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ช๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฆฬ€ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ป๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜ฆ.โ€œ

Dal punto di vista tecnico e di squadra, cosa possiamo aspettarci nella prossima stagione? โ€œ๐˜๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ช๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ช๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ค๐˜ช๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ฆ๐˜ต๐˜ขฬ€, ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ป๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ญโ€™๐˜ข๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฏ๐˜ช๐˜ค๐˜ข. ๐˜‹๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ท๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ, ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜๐˜ถ๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐฬ€ ๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ค๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ช๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ง๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ขฬ€. ๐˜“โ€™๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ณ๐˜ขฬ€ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ค๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข.โ€



La chiamata in azzurro non poteva essere suggello migliore per questa splendida annata e di buon auspicio per la prossima stagione, che si apre nel segno della continuitร e della crescita.

UFF.STAMPA FUTUROSA TRIESTE