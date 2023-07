A2 UFFICIALE – Thermal Casa Basket aggiunge Sofyia Kalach

Thermal Basket aggiunge Sofyia Kalach.

Inizia a giocare a basket a Hrodna in Bielorussia all’età di 10 anni ed entra subito nel giro delle nazionali giovanili. All’età di 15 anni si trasferisce in Sicilia e con la Polisportiva G. Rescifina Messina completa la sua formazione giocando nei vari campionati giovanili e in serie B . Nella stagione 21/22 in doppio tesseramento con Vigarano raggiunge le finali Nazionali Under 19. L’ultimo anno 2022/2023 tra le migliori realizzatrici del campionato di serie B regionale.



“A fine campionato devo ammettere con un po’ inaspettatamente, ho ricevuto diverse richieste da società di A2. Ho scelto Abano perché mi hanno parlato molto bene della società e sono rimasta particolarmente colpita dall’entusiasmo dell’allenatore nell’espormi la programmazione di questa stagione, e dalla disponibilità e fiducia della dirigenza nei miei confronti. Per me sarà il primo campionato di serie A2, non vedo l’ora di iniziare e conoscere le nuove compagne, oltre ovviamente la tifoseria che dovrà venire numerosa a sostenerci”



uff.stampa thermal basket