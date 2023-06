By

Prime certezze per la nuova categoria: Confermatissime 4 atlete che hanno contribuito in modo determinante alla promozione in serie A2.

Martina Destro, Giulia Biondi, Giada Colombo e Benedetta Regolo hanno accolto con grande entusiasmo la scelta di coach Franceschi di vederle ancora protagoniste in questa prima avventura in un campionato nazionale.

UFF.STAMPA THERMAL BASKET