Thermal Basket, Marta Biasiolo tra le under.

La giovane termalina sarà una under nel roster della serie A2. Tutte le categorie giovanili in maglia biancoverde e lo scorso anno esperienza studio-basket oltreoceano con la Camas High School, Washington State, che tornerà utile per la sua maturazione con la compagine di Franceschi