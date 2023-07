A2 UFFICIALE – Thermal Casa Basket conferma Giada Colombo

Non poteva non esserlo. Giada Colombo rimane alla corte di coach Franceschi. La veloce guardia vanta già due campionati di esperienza in A2 (Pordenone e Ponzano) ed ha risposto subito presente anche per questa nuova avventura della società termale,

“Sono molto contenta di giocare un altro anno con il Thermal, soprattutto dopo aver raggiunto un traguardo così inaspettato, anche se io me lo sentivo che quest’anno ce l’avremmo fatta.

Ho già giocato alcune stagioni in A2 ma penso che conquistarsi una cosa ti dia quella spinta in più per dare il massimo.

Mi dispiace non poter vivere questa nuova stagione con alcune delle compagne con cui abbiamo ottenuto questo bellissimo risultato, ma sono sicura che riusciremo a creare un gruppo unito per dare il meglio che possiamo. Sarà sicuramente un campionato più impegnativo ma credo che riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni

Io sono carica e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura!

UFF.STAMPA THERMAL BASKET