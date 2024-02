A2 UFFICIALE – Thermal Casa Basket ingaggia Martina Grassia

Us Thermal Basket è lieta di annunciare di aver firmato l’atleta MARTINA GRASSIA proveniente da BCB Bolzano. Grassia è un’ala h 1,83 nata nel 2001 nata cestisticamente al Geas S.S.Giovanni dove ha disputato tutti i campionati giovanili. Poi trasferitasi a Roma per motivi di studio ha giocato una stagione in serie B a Viterbo, per poi salire di categoria a Matelica. Dopo la prima parte della stagione,Martina ha chiuso consensualmente il rapporto con Bolzano, ed ha risposto alla chiamata di coach Cesari. Potrà dare un grosso contributo nel ruolo di 3 o 4 sia in attacco sia in difesa e sotto le plance.Il nuovo innesto è una conferma che la società nonostante la precaria situazione di classifica, non considera ancora chiusa la possibilità di raggiungere l’obiettivo salvezza.



Si ringrazia pubblicamente la società Basket Club Bolzano per la collaborazione che consente a Grassia di poter essere in campo già domani contro la Thunder Basket Matelica (Palaberta Montegrotto ore 20,30).

Ufficio Stampa