A2 UFFICIALE – Thermal Casa Basket, si è dimesso coach Davide Franceschi

Nella giornata odierna la società comunica di aver ricevuto le dimissioni irrevocabili da capo allenatore di coach Davide Franceschi dalla guida della prima squadra. Pur rammaricati e con profondo senso di tristezza per quello che in tutti questi anni ha rappresentato , la società ha deciso di accettare la scelta del coach nel tentativo di dare una scossa a tutto l’ambiente per cercare di mantenere la categoria conquistata dopo lunghi 25 anni . A coach Davide il profondo ringraziamento e riconoscenza per gli ottimi risultati raggiunti e le migliori fortune per il futuro ricordandogli che Abano rimarrà sempre casa sua. In attesa di comunicare la nuova guida tecnica , la squadra viene affidata temporaneamente all’assistant coach Rossano Chinchio

THERMAL BASKET