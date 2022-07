A2 UFFICIALE – Tina Cvijanovic firma con Empoli

Dopo l’annuncio delle conferme, ecco la prima faccia nuova in casa Use Rosa Scotti in vista del prossimo campionato di serie A2. E’ ufficiale la firma di Tina Cvijanovic, guardia-ala slovena classe 1998, l’anno scorso al Galli San Giovanni Valdarno.

La nuova arrivata a Empoli inizia la sua carriera in patria nella stagione 2013/2014 con la maglia dell’Ajm Maribor che indossa per sei stagioni consecutive. Nel 2019/2020 decide di lasciare il suo paese per volare in Spagna, all’Almeria in seconda divisione. E’ qui che la va a pescare Udine che la ingaggia per la serie A2 e che la lancia a livello internazionale visto che su di lei mette gli occhi il Saarlouis Royals, squadra del massimo campionato tedesco. Dalla Germania, poi, il ritorno in Italia nel gennaio di quest’anno a San Giovanni Valdarno, ultima tappa prima dell’arrivo all’Use Rosa Scotti.

“Tina conosce bene il campionato di A2 – spiega coach Alessio Cioni – ed ha anche esperienza internazionale visto che gioca nella sua Nazionale ed ha fatto anche un’esperienza in Germania. Tecnicamente è un’esterna fisicamente forte, difende bene ed anche nell’uno contro uno sa farsi valere. Considerato tutto questo ed il fatto che si tratta di una ragazza giovane e quindi con margini di miglioramento, abbiamo puntato con decisione su di lei perché mi è subito piaciuta molto. Sono convinto che potrà fare ancora meglio, io ci credo e sono felice del suo arrivo”.

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa