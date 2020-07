A2 UFFICIALE – Tre nuovi innesti per la MantovAgricoltura: Florencia Llorente, Laura Gatti ed Alice Marchi

Dopo l’annuncio del nuovo coach sulla panchina mantovana, affidata a Massimo Borghi, per la

formazione virgiliana è tempo di annunciare ufficialmente i tre nuovi innesti per la prossima

stagione.

A seguito della soddisfacente scorsa stagione, le mantovane si troveranno nuovamente a

gareggiare nel campionato di Serie A2 girone Nord e tra le proprie fila, la MantovAgricoltura

troverà i nuovi volti di Florencia Llorente, Laura Gatti ed Alice Marchi.

Florencia, ala/pivot classe ’92 nata a Buenos Aires, andrà ricoprire il ruolo di lunga per le

biancorosse. Nella stagione 2018, l’argentina, ha giocato con la casacca del Velez Sarsfield di

Liniers, squadra di pallacanestro femminile più vincente di tutta la nazione argentina e militante

nella Liga Femenina de basquetbol. Nella stagione 2019, ha invece partecipato al campionato

Torneo Federal Femenino Basquet con la società di Lanus con cui ha anche disputato tutta la

trafila dei campionati giovanili.

Per la Llorente non sarà comunque la prima esperienza italiana perché infatti ha già militato nel

nostro campionato nella stagione 2017/2018 vestendo la casacca delle Giants Marghera,

collezionando una media di 11.2 punti a partita (53% dal tiro da 2) e 8.4 rimbalzi con una

valutazione media stagionale di 15.9.

Oltre all’esperienza senior, è di rilievo anche il suo curriculum con la casacca della nazionale

dell’Argentina con la quale ha giocato dall’Under 16 fino all’Under 19.

Laura Gatti, giovane classe ’01 nata a Brescia, andrà a ricoprire il ruolo di 3-4 con i suoi

184 centimetri d’altezza. Nonostante la giovanissima età, Laura, è già forte di un’esperienza in

Serie A1 di due anni con la formazione di Ragusa; grazie al doppio tesseramento con la squadra

siciliana, ha giocato anche nella formazione di Serie B con il progetto di Virtus Eirene.

La giovane, oltre all’esperienza senior, ha disputato nel 2017 il campionato Under 16 con Bergamo

e come Florencia Llorente, anche Laura ha vestito la casacca della nazionale italiana con la

formazione Under 16.

L’ultima nuova arrivata è la guardia Alice Marchi, anche lei classe 2001. Nella passata

stagione ha giocato nella Basket Progresso Matteiplast, squadra emiliana che ha disputato il

campionato di Serie B.

L’esperienza in Serie B con la formazione bolognese non è stata la prima per Alice che, dal 2016

faceva parte del roster di Serie B della Cestitica Rivana di Riva del Garda disputando così il

campionato regionale del triveneto.

Benvenute Florencia, Laura e Alice ed in bocca al lupo per la prossima stagione!

–

Uff stampa Basket 2000 San Giorgio