A2 UFFICIALE – Treviso annuncia Francisca Chukwu

È una delle giocatrici più interessanti vista nell’ultima stagione. Miglior marcatrice della regular season del campionato di serie B femminile tra Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. NPT piazza un altro grande colpo assicurandosi Francisca Chukwu, giovane lunga classe 2006, che ha sposato il progetto trevigiano per proseguire la propria crescita tecnica.

Nonostante la giovane età, infatti, Chukwu è già finita nel mirino dei più importanti scout europei e americani, anche grazie alle prestazioni della scorsa stagione dove è stata il punto di riferimento del Sistema Rosa Pordenone, formazione friulana di serie B.

La sua favola con il mondo del basket è iniziata in Nigeria, ma non da subito: la passione per la palla a spicchi arriva a 13 anni, dopo tanto calcio. Ma da allora Chukwu crea un super legame con la pallacanestro, arrivando a Pordenone dove ha mostrato una crescita costante in termini di rendimento. Ha chiuso l’ultimo campionato di serie B con 490 punti realizzati, con un top di 29 fatturati contro Casarsa.

Quella che sta per iniziare sarà una stagione molto importante per lei che disputerà la serie A2 a Treviso e con la formula del doppio tesseramento anche i campionati di serie B e l’Under 19 con il Sistema Rosa Pordenone.

“Francisca è sicuramente una delle 2006 più interessanti viste nelle ultime stagioni in Italia e siamo molto felici che arrivi a Treviso per la sua prima avventura in un campionato nazionale – dice Alberto Matassini, allenatore di NPT – Dopo aver fatto molto bene in Serie B, ora ha l’occasione per mettersi alla prova in Serie A. Chiaramente avrà bisogno del tempo necessario per imparare a muoversi in un mondo a lei nuovo, ma sono convinto che poi farà molto bene. Ringraziamo il Sistema Rosa Pordenone con cui c’è una forte sinergia e che ha agevolato l’operazione”.

Ufficio comunicazione NPT