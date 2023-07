A2 UFFICIALE – Treviso blinda Anna Gini

È stata la sorpresa della scorsa stagione. La mano decisiva di alcune vittorie fondamentali che hanno portato Treviso ai playoff. Un punto di riferimento dunque da cui ripartire: Anna Gini resta anche per la prossima stagione alla Nuova Pallacanestro Treviso.

Guardia classe 2001, Gini è una vera e propria bandiera: questa sarà la sua settima stagione in orange che l’ha portata, in un crescendo di emozioni, dal settore giovanile fino all’avventura in serie A2. Nell’ultima stagione Gini ha confermato i propri progressi diventando spesso decisiva con le sue triple mortifere, ma soprattutto con uno spirito agonistico che è un autentico propellente per lei ma anche per la squadra.

Una crescita che sicuramente continuerà sotto la guida di coach Alberto Matassini che ha voluto fortemente la conferma di Gini per il suo nuovo roster.

Ma non solo: Gini continuerà anche a collaborare con il settore giovanile trevigiano, diventando sempre più un esempio per le tante ragazze che sognano di seguire le sue impronte e un giorno poter debuttare in prima squadra.

Con la canotta orange Gini ha già fatturato 630 punti in 140 partite disputate tra prima squadra e Settore giovanile, confermandosi nelle ultime stagioni con 150 punti realizzati.

“La conferma di Anna è stata un punto fermo nella costruzione del roster della prossima stagione – dice la presidente, Marika Possamai – i suoi progressi sono stati costanti in questi anni e anche nell’ultimo campionato si è rivelata decisiva in alcune partite. E’ una bandiera della nostra società, una ragazza incredibile dentro e fuori dal campo, oltre che un importante esempio per le tante ragazze del nostro settore giovanile che potranno ispirarsi al suo costante impegno nel raggiungimento degli obiettivi”.

