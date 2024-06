A2 UFFICIALE – Treviso conferma coach Matassini

Sarà Alberto Matassini l’head coach della Nuova Pallacanestro Treviso per la stagione 2024/2025. Il tecnico marchigiano guiderà per il secondo anno consecutivo la squadra orange dopo gli strepitosi risultati dell’ultimo campionato chiuso al quinto posto in classifica e con la conquista di una storica semifinale playoff.

Classe 1988, Matassini è uno dei tecnici più vincenti della categoria, e nonostante la giovane età vanta un curriculum di grande rilievo: ha infatti allenato ad Ancona, Civitanova Marche, prima della chiamata in serie A1 in quel di Battipaglia dove porta la squadra ai playoff. Nella stagione successiva inizia l’avventura in A2 a Udine dove mostra tutte le proprie qualità portando le friulane a dominare in campionato e arrivare in finale di Coppa Italia. Risultati che lo portano a San Giovanni Valdarno con cui vince il campionato di serie A2 e guida successivamente in serie A1. Infine la chiamata di Treviso.

“I risultati dello scorso anno non sono stati un punto di arrivo, ma di partenza – il commento di Matassini – Volevamo mettere delle basi solide sulle quali costruire e lo abbiamo fatto, sia con il settore giovanile che con la serie A2. Erano questi i presupposti del progetto biennale con cui mi ero legato alla societá, per cui la prosecuzione del rapporto ne è una naturale conseguenza. Nella prossima stagione vorrei regalare un ulteriore risultato storico a questa societá, la prima qualificazione alla Coppa Italia: questo significa che abbiamo la volontá di stare nelle prime quattro posizioni, che d’altronde è quello che abbiamo dimostrato di meritare con la semifinale di quest’anno. A livello giovanile, mi auguro che l’ottimo lavoro svolto ci permetta di aumentare i nostri numeri e continuare a crescere e strutturarci”.

Ora c’è da allestire la squadra per la prossima stagione, con alcune novità, ma anche importanti conferme:

“In questo mercato cercheremo di colmare le carenze che abbiamo sofferto lo scorso anno, perseguendo anche il secondo intento di abbassare l’etá media della squadra. Sono molto soddisfatto del lavoro svolto, degli sforzi della societá e anche delle ragazze della squadra dello scorso anno che hanno accettato di proseguire con noi, saranno le nostre colonne portanti”

Ufficio Comunicazione NPT