A2 UFFICIALE – Treviso conferma Diodati

È VIOLA DIODATI IL PRIMO TASSELLO DELLA NUOVA PALLACANESTRO TREVISO

L’esperta guardia confermata in maglia orange per la quinta stagione consecutiva. Per la seconda stagione in serie A2 femminile la Podolife Treviso non poteva che ripartire dal suo capitano! Inizia infatti da un’importante conferma l’allestimento del roster 2022/23: la società trevigiana infatti ha il piacere di annunciare la conferma di Viola Diodati.



Classe 1991, Diodati è un combo guard dotata di un grande talento al tiro e di un importante playmaking: la sua duttilità nel reparto esterno la rende ideale nello scacchiere tecnico di coach Francesco Iurlaro che potrà utilizzarla sia come play che come esterno. Giocatrice di esperienza, Diodati conosce molto bene la categoria avendola affrontata anche con le maglie di Vicenza, Brindisi e Chieti, con cui ha fatto anche un assaggio di serie A1 appena ventenne. Un punto di riferimento dentro e fuori il campo per la società trevigiana, Diodati con la maglia orange ha già segnato 986 punti in carriera e quindi potrebbe tagliare il traguardo dei 1000 punti realizzati.



“La conferma di Viola è stato il primo naturale step nella costruzione della nuova squadra – dice il presidente Marika Possamai – Viola è una giocatrice di esperienza, che conosce bene il campionato e soprattutto è un esempio importante a livello di impegno e di comportamento per tutta la squadra e le sue compagne. Siamo fiere che abbia deciso di continuare la sua carriera con noi e siamo certi che potremo toglierci delle soddisfazioni importanti nella prossima stagione”.

Uff.Stampa Nuova Pall.Treviso