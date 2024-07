A2 UFFICIALE – Treviso e Ashley Egwoh ancora insieme

Quarta conferma per la Nuova Pallacanestro Treviso che sotto canestro potrà contare anche per la prossima stagione sui centimetri e il talento di Ashley Egwoh. Centro moderno, dotato di ottimi movimenti in post basso, ma anche di un tiro delicato e letale dalla media distanza, Egwoh è stata protagonista di una stagione in crescendo nell’ultima parte del campionato, dimostrando grande affidabilità.

Nonostante la giovane età, Egwoh classe 2002, vanta già esperienze importanti avendo giocato sia in serie A2 che in serie A1 con la maglia di Campobasso. Un prospetto interessante, cresciuto in maniera esponenziale sotto la guida di coach Matassini che ha creduto nella giocatrice e l’ha fortemente voluta nel roster della prossima stagione.

Egwoh ha giocato per diverse stagioni a Campobasso, e prima di approdare a Treviso era stata a Faenza sempre in serie A1.

L’ultima stagione nonostante alcuni problemi fisici nella prima parte dell’anno ha chiuso con 30 gare a referto, 200 punti realizzati, e ben 228 rimbalzi conquistati, oltre che a un promettente 42 per cento al tiro.

“Ashley ha conquistato tutti nella scorsa stagione – dice Alberto Matassini, allenatore di NPT – come persona prima di tutto e mese dopo mese anche come giocatrice, guadagnandosi il quintetto di miglioramento in miglioramento. Adesso arriva la parte più difficile, perchè da sorpresa deve diventare protagonista e questo passaggio si chiama costanza di rendimento. È un momento chiave del suo percorso e noi vogliamo esserne partecipi, proprio come nella scorsa stagione l’abbiamo aiutata ad emergere”.

