A2 UFFICIALE – Treviso firma Anita Carraro

Un grande colpo in chiave futuro. Nuova Pallacanestro Treviso ha il piacere di annunciare la firma con Anita Carraro, uno dei prospetti più interessanti nel panorama nazionale.

Esterna classe 2004, Carraro torna nella Marca dove le due stagioni vissute a Ponzano dal 2020 al 2022 in cui aveva collezionato 59 presenze in serie A2, seppur ancora giovanissima. Un talento puro, dotato di buon tiro, e ottime qualità fisiche, con particolare attenzione per la fase difensiva, che nella stagione 2022/2023 ha meritato persino la promozione in serie A1 con l’Umana Reyer Venezia, società con cui Carraro ha svolto gran parte del proprio percorso giovanile.

Nell’ultima stagione è stata protagonista con la maglia di La Spezia nel girone A del campionato di serie A2: per lei 24 presenze, con 83 punti realizzati, il 49 per cento al tiro da due, e quasi quattro rimbalzi a partita.

Per lei importanti esperienze anche nelle Nazionali giovanili, avendo disputato il Mondiale Under 19 oltre altre rassegne continentali.

“Per Anita il prossimo sará un anno molto importante– dice Alberto Matassini, allenatore di NPT – L’ultima stagione non è andata come si augurava, non ha trovato le condizioni giuste per rendere come puó, ma noi crediamo in lei e proveremo a metterla in condizione di potersi esprimere al meglio, tornando a divertirsi ed essendo utile alla causa della squadra”.

Ufficio Comunicazione NPT