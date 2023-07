A2 UFFICIALE – Treviso firma Ashley Egwoh

La Nuova Pallacanestro Treviso piazza un altro grande colpo: sotto le plance infatti arriva il talento e l’energia di Ashley Egwoh.

Classe 2002, pivot di 192 centimetri, Egwoh è una delle promesse del basket italiano delle prossime stagioni. Esplosa a Campobasso, nella stagione 2020/2021, Egwoh si mette subito in luce nel massimo campionato di serie A.

Nell’ultima stagione ha accettato la sfida di Faenza, rimanendo ancora in serie A1 e confrontandosi con i migliori centri del basket italiano ed europeo.

Cresciuta nel progetto federale della HSBL, dove ha fatto le prime esperienze in serie A2, Egwoh è diventata un punto di riferimento importante anche in chiave azzurra vestendo la maglia della nazionale italiana prima nell’Europeo Under16 e poi nel Mondiale Under19. Un prospetto di assoluta caratura, che dunque dopo tre stagioni di serie A1, potrà dimostrare il suo talento a Treviso.

“Credo che per Ashley questa stagione sarà molto importante, perché finalmente avrà modo di sperimentare il campo non solo negli allenamenti, ma anche in partita – il commento di coach Alberto Matassini – Sarà la sua vera prima stagione e sono entusiasta di poterla accompagnare in questa nuova fase del suo percorso. Secondo me c’è ancora tanto da scoprire di lei, sorprenderà in positivo”.

Ufficio Comunicazione NPT