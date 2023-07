A2 UFFICIALE – Treviso firma Eva Da Pozzo

La Nuova Pallacanestro Treviso è orgogliosa di annunciare l’accordo con Eva Da Pozzo.

Capitano di Udine, Da Pozzo nella sua carriera non ha mai lasciato il Friuli diventando il simbolo e il capitano della società bianconera. Ora però è tempo di una nuova avventura con la speranza di poter rivivere emozioni e successi come nelle stagioni di Udine.

Ala classe 1995, Da Pozzo è cresciuta nell’Apu Udine, con cui ha esordito giovanissima, ad appena 17 anni, in serie A2. Un talento evidente, plasmato e cresciuto nel corso delle stagioni in cui Da Pozzo diventa una colonna portante dello scacchiere bianconero in cui rimane per 10 stagioni. Giocatrice di sostanza, Eva fa dall’energia e del gioco vicino a canestro una delle proprie armi vincenti, unite a una propensione per la lotta a rimbalzo e a una grande difesa.

Nell’ultima stagione per lei 19 partite giocate, 5 punti di media a partita, con il 40 per cento dal campo, l’80 per cento ai liberi e 7 rimbalzi conquistati a ogni palla a due.

Un’arma in più nella faretra di coach Alberto Matassini che ritrova Da Pozzo dopo le stagioni vissute con lei in Friuli

” Con Eva abbiamo trascorso insieme due stagioni ad Udine – spiega coach Alberto Matassini – ed è sicuramente un piacere tornare a lavorare insieme. Nel frattempo ha vissuto altre due annate importanti dove si è consolidata ancora di più ed ora ha scelto di fare questa esperienza nuova, rimettendosi in gioco lontano dalle sue certezze. Sono sicuro che sará un’arma importante per la nostra squadra”.

Ufficio Comunicazione NPT