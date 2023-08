A2 UFFICIALE – Treviso firma Karolina Pobozy

Il grande colpo per chiudere il mercato: la Nuova Pallacanestro Treviso è orgogliosa di annunciare la firma con Karolina Pobozy.

Lunga classe 1996, mancina, è reduce da due stagioni giocate a Savona dove si è messa in luce come una delle migliori giocatrici del campionato. Numeri da sogno quelli della polacca che in Italia ha viaggiato a oltre 15 punti di media a partita, con il 49 per cento al tiro da due e quasi 10 rimbalzi a partita. Una presenza importante sotto le plance per la squadra di Alberto Matassini che ora è quasi al completo.

Tra le sue principali caratteristiche oltre a una mano sinistra molto morbida ed educata, una propensione spiccata per la lotta al rimbalzo e una presenza solida nel pitturato su entrambi i lati del campo che la rendono un’avversaria ostica da marcare e da attaccare.

Un profilo con esperienza per Treviso, Pobozy infatti ha giocato anche per diverse stagioni in Eurocup Women con Artego Bydgoszcz dal 2018 al 2020 e nel 2021 con il KS Basket 25 Bydgoszcz.

“Karolina è una giocatrice tecnicamente della categoria superiore, puó giocare più lontano o avvicinarsi al canestro senza perdere di efficacia, oltre ad essere un fattore importante a rimbalzo – la presenta coach Alberto Matassini – deve essere per lei la stagione della costanza e della consacrazione definitiva in Italia, che può lanciarla verso palcoscenici più importanti ai quali, per qualitá, puó ambire tranquillamente”.

Ufficio Comunicazione NPT