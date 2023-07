A2 UFFICIALE – Treviso ingaggia Sofia Moretti

rimo volto nuovo per il roster della Nuova Pallacanestro Treviso: arriva in orange Sofia Moretti, guardia classe 2003, proveniente dall’Alma Basket Patti.

Esterna in rampa di lancio, Moretti è stata una delle rivelazioni dell’ultimo campionato dove ha fatto il proprio debutto in serie A2 confermando il proprio talento. Numeri importanti quelli della guardia cresciuta nel settore giovanile della Pallacanestro Femminile Varese: 238 punti realizzati, con un picco di 27 contro Roseto, 52 per cento da due e 37 per cento da tre e 4 rimbalzi di media a partita.

Giocatrice di qualità e con grande visione di gioco, Moretti in carriera ha vestito oltre alla canotta di Varese, anche quella di Bresso con cui ha fatto l’esordio giovanissima in serie B, appena 17enne: nel 2021/2022 Moretti ha chiuso la sua stagione con la società lombarda segnando 340 punti in 25 presenze con un career high senior da 29 punti.

Un talento che nonostante la giovane età ha già calcato anche i parquet di serie A1 con la maglia del GEAS, e che ora è pronta a confrontarsi con il nuovo campionato di serie A2, provando anche a conquistare un posto in Nazionale.

“Sofia è una giocatrice che ho fortemente voluto – spiega coach Alberto Matassini presentando Moretti – e nella quale ripongo molte aspettative. Le sue qualitá fisiche e la sua duttilità tecnica sono le principali caratteristiche, ma credo che nonostante abbia fatto bene a Patti, ancora non abbiamo visto niente di quello che puó fare. È un libro tutto da scrivere e deve imparare ancora tanto, sará una bella sfida per lei e per noi. Ci divertiremo.“.

Ufficio Comunicazione NPT