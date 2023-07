A2 UFFICIALE – Trieste annuncia la firma di Nicole Leghissa

Potrebbe essere ๐ฎ๐ง๐จ ๐๐ž๐ ๐ฅ๐ข โ€œ๐š๐œ๐ช๐ฎ๐ข๐ฌ๐ญ๐ขโ€ ๐ฉ๐ข๐ฎฬ€ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ข della nuova stagione agonistica, una delle pedine in grado di spostare gli equilibri in casa #Futurosa: parliamo del ๐ซ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐๐ข ๐๐ข๐œ๐จ๐ฅ๐ž ๐‹๐ž๐ ๐ก๐ข๐ฌ๐ฌ๐š dopo il lungo infortunio.



Lโ€™ala forte, classe 2003, รจ una delle giocatrici su cui da anni la societร sta puntando, un talento nato e cresciuto in maglia #F, che stava esplodendo al momento del brutto infortunio al ginocchio nel 2021. Nicole era giร titolare in serie B a soli 17 anni, era stabilmente nel giro azzurro e stava seguendo con successo il percorso nelle Nazionali Giovanili, culminato con uno splendido 5ยฐ posto allโ€™Europeo U16 nel 2019 e con la successiva convocazione allโ€™European Youth Olympic Festival di Baku.

La rottura del crociato del ginocchio sinistro nellโ€™aprile del 2021 รจ stato lโ€™inizio di un lungo calvario, con tante complicazioni e tanta sfortuna, che hanno costretto Nicole a sottoporsi a diversi interventi.

โ€œDopo lโ€™infortunio, ho fatto operazione e percorso riabilitativo, ma purtroppo non riuscivo a recuperare; in seguito, si รจ scoperto che mi sarei dovuta rioperare perchรฉ cโ€™erano state gravi complicazioni non previste. Appena ad agosto 2022, dopo 1 anno e mezzo e molte vicissitudini, ho completato la revisione del ginocchio e finalmente adesso sono pronta a rimettermi in gioco.โ€

Una situazione molto dura da affrontare, non solo dal punto di vista sportivo: โ€œDevo essere sincera, emotivamente รจ stato difficile. Per molto tempo ho pensato di essere sbagliata io, perchรฉ non riuscivo a sopportare il normale dolore del post-intervento e della riabilitazione. In realtร poi si รจ scoperto che cโ€™erano state complicazioni inattese e dolorose e queste mi hanno costretto a fare piรน operazioniโ€ฆuna doccia fredda che dava risposta al mio dolore ma significava stare lontana dal campo per un altro anno.โ€

Ma ora pensiamo solo al rientro e al suo debutto in serie A: โ€œSto lavorando tantissimo da molti mesi, fino ad ora soprattutto a livello fisico e atletico. Da poco ho ricominciato anche a lavorare con la palla e voglio arrivare ad agosto giร pronta. Sarร un anno molto importante, voglio affrontarlo con la mia positivitร e portare il mio entusiasmo alla squadra fin dal primo giorno. Lavorerรฒ duro per poter dare subito anche il mio contributo tecnico in questo mio primo campionato di serie A.โ€

Bentornata Nicole, ci sei mancata!

UFF.STAMPA BASKET TRIESTE