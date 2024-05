A2 UFFICIALE – Trieste conferma Costanza Miccoli

๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐— ๐—ถ๐—ฐ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ถ๐—ป ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—น๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฐ-๐Ÿฎ๐Ÿฑ. ๐— ๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ผ๐˜๐—ฟ๐—ฎฬ€ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐˜€๐˜‚ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฒ ๐˜๐—ผ๐—ฝ ๐—ฝ๐—น๐—ฎ๐˜†๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—”๐Ÿฎ

Era una delle conferme piรน attese e importanti, una giocatrice chiave da cui ripartire per la prossima stagione: 4ยฐ assoluta in A2 per media punti, con 16.3 a partita e decima assoluta sotto i tabelloni, con 10 rimbalzi catturati di media: difficile, se non impossibile, rinunciare a una giocatrice cosรฌ.

Futurosa Ivision ha trovato quindi lโ€™accordo con Costanza Miccoli anche per la stagione 2024-25.

โ€œSono molto felice di continuare questo percorso, credo che dare continuitร a questo progetto sia la scelta giusta. Il gruppo funziona, i risultati sono stati ottimi e la fiducia che la societร sta dando al team e allo staff sarร fondamentale per far crescere ancora questa squadra. Spero davvero in una riconferma in blocco del gruppo di questโ€™anno.โ€

Personalmente un campionato finito in crescendo e i playoff raggiunti come squadra: migliorarsi sarร difficile: โ€œLโ€™obiettivo non puรฒ che essere quello, sia dal punto di vista tecnico individuale che di squadra. In questo campionato abbiamo giocato la carta sorpresa, che non avremo piรน tra le mani nella prossima stagione; quindi, dovremo prima di tutto confermarci a questo livello. Questo รจ il primo obiettivo. Vedremo quale sarร la composizione del girone, ma sono sicura che lavorando su alcuni aspetti del gioco, possiamo ancora crescere e migliorare. Anche se il gruppo รจ giovane, ora abbiamo tutte maggiore esperienza di gioco in serie A e questo ci aiuterร a crescere ancora.โ€

UFF.STAMPA FUTUROSA TRIESTE