A2 UFFICIALE – Trieste conferma Giorgia Sammartini

Era indubbiamente uno dei pezzi pregiati del mercato di serie a, tante richieste, molti stimoli, ma Giorgia Sammartini ha risposto ancora una volta presente alla chiamata della sua societa. Sammartini, cuore rosanero, sara ancora il playmaker da cui passera il gioco futurosa nella prossima stagione di a2… Un bel sospiro di sollievo per la societa e per i tifosi. Dopo una prima stagione in a con ottimi numeri (10 punti, 6,5 rimbalzi e 2,4 assist a partita) e una grande evoluzione tecnica e tattica nel ruolo di play, Giorgia non nasconde che la tentazione di cercare fortuna altrove ci sia stata.

“E’ vero, ho ricevuto parecchie offerte interessanti, alla fine ho scelto ancora Trieste perchè ritengo sia la soluzione che mi permetterà di bilanciare meglio sport e università, che per me e fondamentale. Ho anche abbracciato il progetto della società che mi permetterà di lavorare molto sulla mia crescita individuale, insieme naturalmente alla crescita della squadra, che dovrà essere più competitiva. “

Una grande opportunità giocare nuovamente in Serie a2: “Partiamo tutte con una grande e rinnovata motivazione, sarà un anno molto importante e non potremo sbagliare! “.

UFF.STAMPA BASKET TRIESTE