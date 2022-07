A2 UFFICIALE – Trieste conferma Lara Cumbat

Arriva una delle conferme più attese: Lara Cumbat sarà ancora protagonista in maglia Futurosa, la squadra ritrova una delle principali protagoniste della promozione 2022.



Classe ’88 per 177 cm, capace di ricoprire diversi ruoli, è stata collante e assoluta trascinatrice della splendida annata #F: difesa, rimbalzi, punti nei momenti più delicati, Cumbat è capace di aprire le difese dall’arco, di condurre il contropiede ma anche di giocare spalle a canestro. Una trascinatrice alla around che sarà preziosissima in una serie A2, che Lara ritrova dopo 9 anni.

La sua esperienza e la sua determinazione saranno ancora una volta una delle chiavi del campionato rosanero.



GRAZIE LARA per essere ancora con noi!

Uff.Stampa Futurosa Trieste