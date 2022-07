A2 UFFICIALE – Trieste conferma Streri, Carini e Grassi

๐˜—๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช, ๐˜ด๐˜ถ๐˜ญ ๐˜ท๐˜ช๐˜ท๐˜ข๐˜ช๐˜ฐ, ๐˜ด๐˜ถ๐˜ญ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ: ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ง๐˜ช๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ง๐˜ช๐˜ข ๐˜ข๐˜ณ๐˜ณ๐˜ช๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ 3 ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ฆ.

๐„๐ฅ๐ž๐ง๐š ๐’๐ญ๐ซ๐ž๐ซ๐ข, guardia classe 2004, mano morbidissima dallโ€™arco, guardia tiratrice con il canestro nel sangue, eฬ€ reduce da un campionato da protagonista, in cui ha viaggiato a 13 di media, con un season high di 30 punti. Ottimo prospetto, attesa alla consacrazione in serie A, dove lotteraฬ€ per essere protagonista.

๐’๐จ๐Ÿ๐ข๐š ๐‚๐š๐ซ๐ข๐ง๐ข, guardia classe 2004, corsa, aggressivitaฬ€ difensiva, mani su tutti i palloniโ€ฆ ha giocato molti minuti in questa stagione, spesso impiegata sulle top player avversarie; preziosa anche in attacco con i suoi 5 di media โ€“ partita. Una giovane con alto potenziale di crescita.

๐Œ๐š๐ซ๐ญ๐ข๐ง๐š ๐†๐ซ๐š๐ฌ๐ฌ๐ข, ala forte del 2003, scuola Tigrotte, in maglia #F grazie al Progetto Forza Trieste, eฬ€ stata una delle rivelazioni della stagione. Chiamata a combattere sotto le plance come primo cambio di Miccoli e Cumbat, eฬ€ stata eccezionale in difesa e a rimbalzo, nonostante spesso cedesse molti centimetri alle avversarie.

