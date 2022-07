A2 UFFICIALE – Trieste e Chiara Croce rinnovano

By

๐˜Šโ€™๐˜ฆฬ€ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฑ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐโ€ฆcosiฬ€ eฬ€ stato nelle ultime stagioni e cosiฬ€ saraฬ€ anche nel 2022-23 in serie A2. Chiara Croce conferma la sua disponibilitaฬ€ a vestire ancora la maglia rosanero numero 10.

Classe 1988, play dalla visione di gioco sopraffina, eฬ€ da anni bandiera Futurosa; eฬ€ soprannominata โ€œCalaโ€ (calamita) percheฬ eฬ€ praticamente impossibile togliere il pallone dalle sue mani magnetiche. Anche in questa stagione ha tenuto in mano le redini del gioco delle #F con la sua ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ e la sua capacitaฬ€ di variare i ritmi sempre al momento giusto.



Nonostante un infortunio muscolare, che la costretta ai box per quasi 2 mesi, ha chiuso con quasi 8 di media e un crescendo impressionante nellโ€™ultima e piuฬ€ importante fase della stagione. Quando contava davvero.

๐—Ÿ๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—ป๐—ผ๐—ถ, ๐˜‚๐—ป ๐—ฝ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐˜€๐—ฒ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ถ๐—ป ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ผ ๐—ฒ ๐—ณ๐˜‚๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐—ฐ๐—ฎ๐—บ๐—ฝ๐—ผ.

Uff.Stampa Futurosa Trieste