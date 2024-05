A2 UFFICIALE – Trieste rinnova Macarena Rosset

Macarena Rosset e la società hanno trovato l’accordo che porta alla attesa conferma dell’atleta in rosanero per la prossima stagione.

Futurosa riparte quindi da una delle sue leader, in campo e e firma Macarena Rosset per la stagione 2024-25. La forte giocatrice italo-argentina, vera trascinatrice in campo e fuori dal parquet, è stata sfortunata protagonista della stagione passata. Dopo una prima parte di campionato da MVP con oltre 17 punti di media e 23 di valutazione, Macarena è stata infatti fermata da un infortunio muscolare che la ha tenuta lontana dal parquet per molti mesi, ma che è finalmente in via di risoluzione.

Ma l’apporto di Macarena è stato fondamentale anche da bordo campo, con una presenza costante a incitare, suggerire, spingere le compagne nell’esaltante corsa verso i playoff:

“Ho un grande rammarico per non aver potuto essere in campo per tutta la stagione, ma sono veramente fiera di quello che abbiamo fatto e degli obiettivi che abbiamo conquistato. Ho provato a dare il mio contributo in maniera diversa, dalla panchina, in allenamento, stando a fianco delle compagne e spero di essere stata utile comunque.”

La conferma in Futurosa per Macarena è stata quasi “naturale”: “Fin dal primo giorno in Futurosa mi sono sentita a casa, sia all’interno della società sia in questa città. Devo dire che ho trovato davvero la mia comfort zone. A livello umano l’ambiente è fantastico e accogliente e ho trovato un ottimo feeling sia con le compagne che con lo staff: qui siamo una grande famiglia. La scelta di restare è stata tutto sommato molto facile.”

Per il futuro i progetti sono solidi: “Sto finalmente recuperando del tutto e voglio riprendere il cammino dello scorso anno, sia individuale che di gruppo. Lavorerò anche in estate per questo. Vogliamo riconfermarci a questo livello e possiamo migliorare ancora. Il gruppo è giovane ma già molto solido e abbiamo voglia di crescere insieme.”

Macarena sarà inoltre protagonista del Camp Playground Futurosa questo Giugno, e durante l’anno sarà coinvolta in tante attività col settore giovanile Futurosa!

UFF.STAMPA FUTUROSA TRIESTE