A2 UFFICIALE – Trieste riparte da coach Mura e conferma lo staff tecnico

Per la sua terza stagione di serie A2 Futurosa riparte dalle fondamenta: la società ha infatti confermato “all’unanimità” lo staff tecnico che ha guidato le rosanero nella splendida annata appena conclusa.



Andrea Mura sarà ancora head coach delle #F, affiancato in panchina da Alessandro Ragaglia; lo sviluppo fisico delle atlete sarà nuovamente affidato a Elisa Zerjal nella veste di preparatrice atletica.



La scelta testimonia la volontà di continuità con la stagione 2023/24 e non poteva essere diversamente, visti non solo gli ottimi risultati di squadra e i progressi tecnici delle atlete, ma anche la capacità dello staff, per nulla scontata, di cementare uno spirito di gruppo, che in questo campionato è stato determinante in molte partite.



Soddisfazione per la riconferma nelle parole di Andrea Mura: “Ho accolto con grande piacere la richiesta della società, sinceramente speravo di poter continuare questo bellissimo percorso. Sono felice soprattutto di poter continuare a lavorare con tutto lo staff. La prima stagione in panchina è stata intensa ed emozionante, ha portato grandi sfide e grandi soddisfazioni: risultati di squadra splendidi e notevoli progressi individuali delle giocatrici. Soprattutto è stato incredibile l’affetto che il pubblico e che tutta la città ci hanno riservato. Credo che stiamo dando una grande mano affinché Trieste torni ad amare il movimento femminile, che è nel cuore di questa città.”



Quali saranno gli obiettivi della nuova stagione: “Non saremo più la sorpresa del campionato e confermarsi non sarà facile. Ma cercheremo di ripetere, anzi migliorare, quanto fatto quest’anno: vogliamo migliorare la nostra pallacanestro, l’organizzazione di gioco e il tipo di lavoro svolto, poi vedremo cosa ci riserverà la classifica, ma la direzione è già tracciata. Come è nel nostro DNA, uno degli obiettivi sarà quello di valorizzare le nostre giovani: quest’anno alcune hanno fatto benissimo, sono state fondamentali, e noi lavoreremo ancora tanto su questo, daremo spazio a giovani talenti e le integreremo pienamente nella squadra”. La società sta lavorando anche sulle prime conferme di alcune giocatrici chiave che saranno annunciate nei prossimi giorni.

UFF.STAMPA FUTUROSA TRIESTE