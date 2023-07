A2 UFFICIALE – TTB Teen Basket annuncia Elisabetta Azzi

Elisabetta Azzi, affiancherà Giulia Tortora in regia. Betta, play del 2004 di Lucca, nelle stagioni 2020/21 e 2021/22 è entrata in pianta stabile nel gruppo squadra della Gesam Lucca in serie A1 guidato da coach Luca Andreoli, giocando minuti importanti nella fase finale della stagione 2021/22. Nella stagione 2022/23, a soli 18 anni la prima esperienza per lei lontana da casa, grazie a un accordo con Lucca, Elisabetta si sposta a Bolzano in A2, alla corte di coach Sacchi, scendendo sì di categoria ma con la possibilità di assumersi più responsabilità per compiere un ulteriore salto di qualità con l’obbiettivo di un futuro rientro a Lucca. Le vicende Societarie di Lucca, la conseguente rinuncia al campionato di A1, hanno rimesso in discussione scelte e prospettive, e da qui la chiamata di Torino. Coach Corrado: “Elisabetta ha dimostrato nel campionato scorso qualità tecnico/fisiche interessanti e un grande temperamento agonistico, doti che mi hanno favorevolmente impressionato, mi aspetto da lei tanto lavoro finalizzato a una sua ulteriore crescita e un suo conseguente importante contributo al lavoro di tutta la squadra.” Elisabetta: “Complimenti prima di tutto a Torino Teen Basket, per il campionato che l’ha portata alla promozione. Ringrazio il coach Mario Corrado: sono molto contenta di avere l’opportunità di offrire il mio contributo per un campionato, quello di A2, che quest’anno si preannuncia più che mai competitivo. Ho una gran voglia di incontrare la squadra e di cominciare a lavorare per una stagione certamente difficile ma che mi auguro non avara di soddisfazioni per la squadra e i tifosi. Io ci sono!”. Benvenuta Elisabetta

UFF.STAMPA TTB TEEN BASKET