A2 UFFICIALE – TTB Teen Basket conferma Nicoletta Baima

Nicoletta Baima farà parte del roster anche per il prossimo campionato di A2. Giocatrice dotata di ottime capacità sia in fase offensiva che difensiva, è purtroppo stata limitata nelle ultime due stagioni da due infortuni, ma ora ha completamente recuperato la condizione e nell’ultima parte di stagione ha dato un importante apporto alla promozione. “Sono entusiasta di poter giocare ancora un anno con questa società. Sarà una stagione molto impegnativa ma sono sicura che, con lo sforzo e l’impegno di tutti, riusciremo ad affrontare al meglio ogni partita. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia e il supporto costante. Ora un po’ di meritato riposo e poi carichi per questa nuova avventura.”

UFF.STAMPA TTB TEEN BASKET