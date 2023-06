A2 UFFICIALE – TTB Teen Basket ingaggia Claudia Colli

Ala classe 1996, Claudia è una giocatrice di grande e sperienza nel campionato di A2, ha esordito nella stagione 2013/14 al Sanga Milano di Franz Pinotti fermandosi anche nella successiva, nelle stagioni 2015/16 e 2016/17 sempre in A2 a Carugate, per trasferirsi poi a Castelnuovo, dove è stata simbolo e capitano per 5 stagioni prima di approdare lo scorso anno a Broni. “Sono molto entusiasta di iniziare questa nuova avventura qui a Torino e ringrazio il coach per la fiducia. Complimenti alla società e a tutte le ragazze per aver riportato Torino Teen Basket in serie A2. Ci vediamo presto”.

UFF.STAMPA TTB TEEN BASKET