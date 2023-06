A2 UFFICIALE – TTB Teen Basket ingaggia Delboni

By

Allanis Cristina Delboni Da Silva, ala, 180 cm, classe 2002 con doppio passaporto, brasiliano e italiano, è arrivata in Italia la scorsa stagione, chiamata a La Spezia nel girone Sud del campionato di A2.

Nonostante la giovane età, ha affrontato e superato con determinazione il periodo di adattamento al campionato italiano, dando così, nella seconda parte di stagione, un prezioso contributo all’ottimo campionato disputato dalla Cestistica Spezzina.

Cresciuta cestisticamente a São Bernardo do Campo, Allanis, aveva già giocato in Europa, ha infatti partecipato al mondiale U19 svoltosi nel 2021 in Ungheria con la maglia verdeoro del Brasile.

“Sono molto contenta che Torino sia la mia nuova casa per questa nuova stagione, sono molto determinata a lavorare con il Coach per poter dare tutto quanto mi è possibile al mio nuovo gruppo. Torino è una Città importante, e mi impegnerò per aiutare la squadra a raggiungere gli obbiettivi che la Società si è prefissa.”

Benvenuta Allanis

UFF.STAMPA TTB TEEN BASKET