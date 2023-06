A2 UFFICIALE – TTB Teen Basket ingaggia Joana Alves

Il primo acquisto per la prossima stagione porta il nome di Joana Alves, centro portoghese di 190 cm, classe 1996. Joana, giocatrice formatasi in 4 anni di college alla Seattle University, ha gia avuto una proficua esperienza in Italia con il Basket Club Bolzano nella stagione 2020/21. Nelle ultime due stagioni ha giocato in prima Lega Portoghese con la maglia del Benfica, club con il quale ha anche partecipato alle ultime due edizioni di Eurocup. Joana ha una struttura importante, ma nonostante questo è molto dinamica, ha buoni movimenti spalle a canestro, ma anche buone mani con buon tiro sia da due che da tre punti. “Sono molto felice di essere tornata in Italia ed entusiasta di far parte del progetto di Torino! Essendo appena stato nuovamente promossa in A2, conto su una squadra competitiva e appassionata e spero di poter portare la mia esperienza e le mie capacità in campo per aiutare il gruppo a raggiungere nuovi obiettivi nella prossima stagione. “

UFF.STAMPA TTB TEEN BASKET