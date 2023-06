A2 UFFICIALE – TTB Teen Basket ingaggia Sara Giangrasso

Prosegue il mercato del Torino Teen Basket per la prossima stagione di A2 con la firma di Sara Giangrasso, guardia classe 2000, che nella scorsa stagione ha giocato nelle fila del CUS Cagliari “A2 girone Sud”. Sara ha mosso i primi passi cestistici nel Derthona Basket, poi Castelnuovo Scrivia e Casale Monferrato, a 18 anni si trasferisce a Moncalieri, squadra con la quale ha conquistato la promozione in A2.

Nella stagione 2020/21 è in A2 Livorno, dove registra una media di 11 punti e 4 rimbalzi a partita, nella stagione 2021/22, accetta la chiamata di Nico Basket, ancora in A2, facendo registrare 12 punti e 5 rimbalzi di media in 28 partite.

“Sono molto felice ed entusiasta di far parte di questo progetto, dopo una stagione complicata arrivo a Torino con tanta voglia di fare bene e di riscatto. Non vedo l’ora di cominciare!”.

UFF.STAMPA TTB TEEN BASKET