A2 UFFICIALE – Udine chiude il roster con Blasigh, Medeot e Braida

Si completa il roster LBS 2020/21 con l’innesto del trio friulano proveniente dall’High School Basket Lab Roma. Vittoria Blasigh, Valentina Braida e Laura Medeot: queste le neo-giocatrici arancioni al rientro in regione dopo l’esperienza vissuta in A2 – Girone Sud – al servizio di coach Giovanni Lucchesi. Reduci dal periodo trascorso presso il centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, le atlete entreranno a far parte della Prima squadra agli ordini di Alberto Matassini già dal primo giorno di raduno, previsto il prossimo 24 di agosto.

Si tratta di un viaggio di ritorno quello con destinazione Udine per Vittoria (playmaker classe 2004, un anno a Roma) e Valentina (ala piccola classe 2003, tre anni a Roma), entrambi prodotti del fiorente vivaio Libertas Basket School nonché protagoniste, a livello giovanile, con la maglia della Nazionale azzurra. Laura (centro classe 2003, due anni a Roma), invece, prima di affrontare l’avventura capitolina, difendeva i colori dell’Alba Cormons.

Le cestiste, archiviato allora un campionato probante, giocato “in trasferta” ed interrotto causa coronavirus, potranno ora mettere a frutto quanto appreso nel corso del progetto targato Fip sui parquet di tutta Italia lottando per la causa Delser.

Uff.Stampa Delser Udine